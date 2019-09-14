0553 313 94 23

Van’da ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’yürüyüşü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ yürüyüşü düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:24
Van’da ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’yürüyüşü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ yürüyüşü düzenlendi.


Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivil aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit olurken, 9 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısını lanetlemek için Van SDİ üyeleri ile binlerce vatandaş, Kurtuluş Parkı’nda bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, “Kahrolsun PKK” sloganları atarak yürüyüşe geçen Vanlılar, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Soydan Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Meydanı ve Sıhke Caddesi üzerindeki Hazreti Ömer Camii önüne geldi. Burada basın açıklamasını Van SDİ Sözcüsü Mehmet Ali Uca, okudu. Terör örgütü PKK’nın kanlı eylemlerine bir yenisini daha eklediğini ifade eden Uca, “Terör örgütü PKK bu kez sivil vatandaşları hedef almıştır. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kardeşimiz şehit düşmüş, 10 kardeşimiz de yaralanmıştır. Masum sivil vatandaşları hedef alan bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terör örgütü PKK’nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı gibi, ideolojik bir davaları da yoktur” dedi.


Halk nezdinde itibarını kaybedenlerin kan dökerek itibar kazanma peşine düştüğüne dikkat çeken Uca, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Geçmişte Çanakkale’de halkın orduya verdiği destekle bu topraklar nasıl düşman işgalinden korunduysa, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı halk direnmesiyle bu ülke nasıl ayakta durduysa, bugün de yine halkımız her türlü teröre karşı bir mücadele vermeye devam edecektir. Türkiye’de son birkaç yıldır demokratikleşme adına atılan adımlar neticesinde deşifre olan kirli ilişkiler de göstermiştir ki, terör tekdüze bir hareket değildir. Asırlardır farklı kılıklarla karşımıza çıkan dış güçler, terör örgütü PKK’yı kullanarak ülkemizde kirli ve hileli oyunlarını sergilemişlerdir.”


Yürüyüş, okunan basın açıklamasının ardından yapılan dua ile sona erdi. Düzenlenen yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, STK temsilcileri, kurum amirleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:24
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim ve sağlık desteği
    1. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    2. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    3. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    4. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    5. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    6. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    7. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    8. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    9. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    10. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    11. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    12. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    13. Bu da çobanların bayramı
    14. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    15. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    16. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    17. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    18. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    19. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    20. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    21. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    22. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    23. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    24. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    25. Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu’na..
    26. Tüm Türkiye’de aranıyor, Kuşadası’nda..
    27. Anthony Nwakaeme: Bu kez atacağım!
    28. İl Sağlık Müdürü Benli’nin Ev..
    29. Batman’da yapılacak olan ’Teröre..
    30. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...