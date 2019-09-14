Van’da ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’yürüyüşü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle ’Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivil aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit olurken, 9 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısını lanetlemek için Van SDİ üyeleri ile binlerce vatandaş, Kurtuluş Parkı’nda bir araya geldi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, “Kahrolsun PKK” sloganları atarak yürüyüşe geçen Vanlılar, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Soydan Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Meydanı ve Sıhke Caddesi üzerindeki Hazreti Ömer Camii önüne geldi. Burada basın açıklamasını Van SDİ Sözcüsü Mehmet Ali Uca, okudu. Terör örgütü PKK’nın kanlı eylemlerine bir yenisini daha eklediğini ifade eden Uca, “Terör örgütü PKK bu kez sivil vatandaşları hedef almıştır. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kardeşimiz şehit düşmüş, 10 kardeşimiz de yaralanmıştır. Masum sivil vatandaşları hedef alan bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terör örgütü PKK’nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı gibi, ideolojik bir davaları da yoktur” dedi.

Halk nezdinde itibarını kaybedenlerin kan dökerek itibar kazanma peşine düştüğüne dikkat çeken Uca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte Çanakkale’de halkın orduya verdiği destekle bu topraklar nasıl düşman işgalinden korunduysa, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı halk direnmesiyle bu ülke nasıl ayakta durduysa, bugün de yine halkımız her türlü teröre karşı bir mücadele vermeye devam edecektir. Türkiye’de son birkaç yıldır demokratikleşme adına atılan adımlar neticesinde deşifre olan kirli ilişkiler de göstermiştir ki, terör tekdüze bir hareket değildir. Asırlardır farklı kılıklarla karşımıza çıkan dış güçler, terör örgütü PKK’yı kullanarak ülkemizde kirli ve hileli oyunlarını sergilemişlerdir.”

Yürüyüş, okunan basın açıklamasının ardından yapılan dua ile sona erdi. Düzenlenen yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, STK temsilcileri, kurum amirleri ve binlerce vatandaş katıldı.