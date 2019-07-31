Van'da terör operasyonu Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramada bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

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