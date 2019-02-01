Van'da terör operasyonu
Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı01 Şubat 2019 Cuma 11:29
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 13 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.
İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda av tüfeği, 55 tabanca fişeği, 7 telefon, şarjör, 7 sim kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.
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