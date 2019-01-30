0553 313 94 23

Van'da terör operasyonu

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
  1. 9 şüpheli
  2. Erciş
  3. terör operasyonu
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı için düğmeye basıldı
    1. OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı..
    2. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    3. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    4. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    5. Afrika’ya özel önem
    6. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    7. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    8. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    9. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    10. Schneider Electric, dünyanın en..
    11. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    12. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    13. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    14. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    15. İhracata 30 anlaşmalı doping
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. Avrupa borsaları
    18. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    19. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    20. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!