Van'da terör operasyonu Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.



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