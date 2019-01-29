Van'da terör operasyonu Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda, bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Körüklü Mahallesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Mağaradaki aramada patlayıcı düzeneği, 3 fünye, 15 metre kablo, ayakkabı, güç kaynağı, 16 pil, şemsiye teli, alüminyum folyo, çok miktarda muhtelif tıbbi malzeme ve son kullanma tarihi geçmemiş yiyecek ele geçirildi. Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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