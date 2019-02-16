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Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı

Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto için sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtilen 57 şüpheli gözaltına alındı

16 Şubat 2019 Cumartesi 01:37
Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde, terör örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada,13-15 Şubat tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlananlara yönelik eş zamanlı operasyonda 57 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, havai fişek, maskeler, eldivenler, örgütsel ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu malzemelere el konulduğu, olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 01:37
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