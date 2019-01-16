Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçu işledikleri şüphesi bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, tablet, 267 ankesörlü telefon kartı, 2 "gamalı hac logolu" örgütü simgeleyen bez parçası ve terör örgütü mensuplarına ait 3 fotoğraf ele geçirildi.