Van’da tam donanımlı yeni ambulanslar hizmette

Sağlık Bakanlığı tarafından Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni alınan tam donanımlı 7 ambulans, Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla ilçelere dağıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi yerleşkesinde yeni araçların dağıtımı için düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, 112’nin yeni ambulanslarla daha da güçlendiğini söyledi. Sağlık alanında Türkiye’nin çok iyi bir konuma geldiğine dikkat çeken Vali Bilmez, “Bugün artık helikopter ambulanstan zırhlı ambulansa, paletli ambulanstan her türlü araca sahibiz. Yeni alınan ambulansları Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ve Başkale ilçelerimize teslim edeceğiz. Ayrıca Doğu Anadolu’da sadece Erzurum’da olan yeni doğan acil müdahale ambulansı da bize verildi. Sağlıkta ciddi bir noktadayız. Ama daha ihtiyaçlarımız da var. Milletvekillerimizin Ankara’daki girişimleri sonucu eksik olan branş doktorlarımız da tamamlanacak. Van’a ve çevresindeki il ve ilçelere sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu araçların ilimize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok ihtiyaç duymayız, çok kullanmayız. Emeği geçen Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal ise, Sağlık Bakanı ve yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde Van’a sağlık hizmetleri yönünde pozitif ayrımcılık yapılacağı sözünü aldıklarını ifade etti. Türkiye genelinde doktor eksiği olduğunu bildiklerini dile getiren Milletvekili Kartal, bu eksikliğin Van’da giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, 2002 yılında Van genelinde 4 ambulansla hizmet verildiğini, bu sayının bugün 98’e ulaştığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve bürokratlar, açılış kurdelesini birlikte kesti. Tören, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yeni ambulansların anahtarlarını teslim etmesiyle son buldu.

Törene, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Mahmutoğlu ve sağlık personeli de katıldı.