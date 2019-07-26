Van’da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti Van’ın Gürpınar ilçesine sulama kanalına düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Van’ın Gürpınar ilçesine sulama kanalına düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yolaşan Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde tarlayı sulamaya giden Rıdvan Tunç (23) isimli genç, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düştü. Ailesi Tunç’tan uzun süre haber alamayınca aramaya çıktı. Yapılan arama sonucu Tunç’un cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Kanaldan çıkarılan Tunç’un cansız bedeni, otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne götürüldü. Olayı yerine gelen Tunç’un yakınları sinir krizi geçirdi.

Ailesi ile yaşayan ve nişanlı olan Rıdvan Tunç’un 4 yıllık sağlık bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.