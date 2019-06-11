Van’da su baskınları

Van’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurdan dolayı bazı işyerleri su altına kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Bir çok mahallede bazı iş yerleri ve cadde sular altına kaldı. İş yerleri su altına kalan vatandaşlar, yetkililerin duyarsız kalmalarına tepki gösterdi. Belediye ekipleri ise su baskınları yaşanan bölgelere ekip sevk ederek çalışma başlattı. Su altında kalancaddelerde ise sürücüler zor anlar yaşadı.