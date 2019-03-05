Van’da “Sivil Toplum Günleri” paneli

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kamu-STK İşbirliği” projesi kapsamında “Van Sivil Toplum Günleri” paneli düzenlendi.

Sivil toplum ve kamu temsilcileri, güçlü işbirliği için Elite World Van Hotel’de bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kamu-STK İş Birliği” projesi çerçevesinde düzenlenen “Van Sivil Toplum Günleri” panelinde, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin mevcut durumu değerlendirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, STK’ların işlevselliğinin önemli olduğunu belirtti. Halkın temsilcileri olarak STK’ları düşünmek gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Baygüven, “Birçok düşünür ve bilim insanları STK’nın tanımını yapmış ve kafa yormuşlardır. STK’ların kurulması mevzuata göre artık kolay, ama bence STK’ların işlevselliği daha önemlidir. Modern ve çağdaş kamu yönetiminde, artık klasik kamu yönetiminden sıyrılmış vaziyette çözüm odaklı, kamu kaynaklarını boşa harcamadan etkin kullanarak ve kararlı adım atan bir kamu yönetimi anlayışının Türkiye’de uygulanabilirliği de var. Ben bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gövdelerini siper ettiğini hatırlatan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İzzet Güven ise, “Bu tarihe düşmüş kamu-STK işbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir. Genel olarak baktığımızda, son 15 dönemde sivil toplum konusunda ne tür adımlar atığımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha önce 80 darbesi sonrasında derneklerin kapatıldığını görürüz. Derneklerin kapandığı bir ortamda 2003 yıllarına geldiğimizde dernek sayısı çok azdır. Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulmadan önceki sivil toplum işlemleri müdürlüğümüz içerisinde yürütülürdü. Bir taraftan sivil toplum diyoruz, diğer taraftan güvenlik dairesi içinde bir dernek yapısı var. Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte daha sivil bir anlayışla STK’larımıza hizmet verilmeye başlanmıştır” diye konuştu.