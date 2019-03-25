Van’da sigara kaçakçılığı Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Bağrıyanık Sokak üzerinde park halinde bulunan 65 plaka sayılı otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 6 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirilirken, E.T. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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