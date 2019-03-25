0553 313 94 23

Van’da sigara kaçakçılığı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:52
Van’da sigara kaçakçılığı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir minibüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, valizin içerisinde 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası
    1. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar..
    2. Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü..
    3. Okçuluk kariyerini zirvede sürdürmek..
    4. Acar: "Üniversite, bir eğitim şehri..
    5. Avrupa borsaları
    6. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    7. Bu kez kadınlar Bilecik için konuştu
    8. "Eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta..
    9. Uluslararası öğrencilerden çevreye..
    10. Van’da sigara kaçakçılığı
    11. AK Parti'den ABD'ye 'Golan' tepkisi
    12. Bakan Mustafa Varank'tan önemli..
    13. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    14. Multinet Up'la bireysel emeklilik..
    15. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    16. Kurtuluşun topraklarında iki ilçe..
    17. HDP’liler adliyede
    18. Erdoğan açıkladı, fiyatlar tavan..
    19. Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    20. Alanya’da cinsel ilişkide kadını..
    21. Kastamonu’da iki katlı ahşap ev,..
    22. Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik..
    23. MHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu:..
    24. Operasyon sırasında pencereden..
    25. (Özel) Üniversite öğrencileri Doğu’da..
    26. Ağaç ve orman ürünleri sektör..
    27. Üreticiye ücretsiz silajlık mısır..
    28. Elektrik dükkanını soyan hırsız..
    29. Hisarcık’ta binalarda ısı yalıtımı..
    30. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı