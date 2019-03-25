Van’da sigara kaçakçılığı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir minibüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, valizin içerisinde 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

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