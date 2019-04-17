Van’da sanal oyunlarla ilgili il planı oluşturmak için kurum temsilcileri toplandı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Van’da da sorun olmaya başlayan ve intiharla sonuçlanan sanal oyunlarla ilgili Van genelinde acil bir eylem planı oluşturmak amacıyla toplantı yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve S.B.Ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi ile ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Van’da intihar eden 14 yaşındaki kız çocuğunun sanal oyun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi. Kartal, “Bu nedenle başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Van’da bulunan tüm kurum temsilcileriyle bir araya gelerek, ailelere ve çocuklara ulaşarak özellikle bazı sanal oyunların ne kadar tehlikeli olduğunun anlatılması, gerek ailelere gerekse gençlerimize internetin güvenli kullanımı ve sanal oyunlar hakkında bilinçlendirilmesi konularında gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı” dedi.

“Çocuğunuzun internette oynadığı oyunlardan mutlaka haberdar olun”

Kartal, modern hayatın ve dijitalleşmenin de etkisiyle günümüzde çocukların ve gençlerin internette tek başlarına geçirdikleri sürenin arttığını belirterek, “Sanal oyunlar çocuklar için, oyun görünümünde bir tuzaktır. Ve bu tuzaklara gerçek hayattan kopuk, yalnızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven problemi yaşayan çocuklar daha fazla düşebilir. Huzursuz bir aile ortamı bireyleri yalnızlık hissine iter ve bu yalnızlık hissi ile çocuklar internet ortamında yaklaşan tehlikelerin farkına varamaz, varsa da önemsemez. Bu yüzden günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların güvende oldukları anlamına gelmiyor. Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocukların internet kullanma alışkanlıkları mutlaka takip etmeliler. Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler. Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir. Aileler çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalılar ve çocukların aile içinde kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanımalılar. Hem psikolojik hem de fiziksel sorunlarının önüne ancak bu şekilde geçilmiş olur” diye konuştu.