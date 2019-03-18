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Van’da sahiplendirilen hayvanlar kontrol altında

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından sahiplendirilen köpekler, belirli aralıklarla ziyaret edilerek durumları kontrol atında tutuluyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
Van’da sahiplendirilen hayvanlar kontrol altında

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından sahiplendirilen köpekler, belirli aralıklarla ziyaret edilerek durumları kontrol atında tutuluyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç sokak hayvanlarını tedavi ederek sahiplendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahiplendirilen hayvanları yerinde ziyaret ederek sürekli kontrol altında tutuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden köpek sahiplenen Tuşba ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde esnaflık yapan Mehmet Bülbül, iş yerinin önünde yaptığı kulübede köpeğini besliyor. Gerekli aşılarının ve sağlık durumunun veteriner hekimler tarafından yerinde kontrol edildiği köpeğin genel sağlık durumu gözden geçirildi.


Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından belirli periyotlarla yerinde kontrollerinin yapıldığını ifade eden Mehmet Bülbül, ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. Bülbül, “Herkese tavsiyem mutlaka bir hayvan sahiplenmeleridir. Van Büyükşehir Belediyesine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaret edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerini sevdiğini ifade eden Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Başhekimi Şah İsmail Bilge, kontrollerinin devam edeceğini de ifade etti. Bilge, “Hayvanları sahiplendirdiğimiz kişilerle telefonla sürekli iletişim halindeyiz. Bunun yanında yerinde kontrolleri de yapılmakta. Hayvan sahiplerinin talepleri doğrultusunda herhangi bir sağlık problemi yaşanırsa gereken müdahaleleri hemen yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Hayvan sahiplenmek çok kolay


Vatandaşların, kendilerini arayarak hayvan sahiplenme ile ilgili gerekli şartları sorduklarını belirten Bilge, “Merkezimizde kedi ve köpek sahiplenmek için öncelikli olarak 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Kedi veya köpeğin sonraki yaşantısında herhangi bir şiddete veya başka bir olumsuz davranışa uğramayacağından emin olunca sahiplendirmeyi kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Sahiplendikten sonra ki kontrollerimizde kedi veya köpeğin yaşam alanlarının uygun olup olmadığına da bakıyoruz. Uygun olmayan bir durum tespit edersek hayvanı merkezimize geri alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:50
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