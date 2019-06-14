Van'da rüşvet operasyonu

VAN (AA) - Van'da düzenlenen rüşvet operasyonunda elektrik dağıtım şirketinin çalışanları ile elektrik abonelerinin aralarında bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin dağıtım şirketinin çalışanlarına rüşvet vererek kaçak elektrik kullandığı, cezai işlem uygulanmasını engellediği, sayaçları yok ettiği ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarara uğrattığı iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iki ay önce çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 11 Haziran'da 15 elektrik dağıtım şirketi çalışanı ve 15 elektrik abonesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametgahları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektrik sayacı ve mühür ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



