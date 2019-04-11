Van’da rüşvet operasyonu: 2 tutuklama
İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.11 Nisan 2019 Perşembe 12:26
İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamda, ilgili mahkeme kararıyla takip başlattı. Yapılan takip sonucunda, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı C.S. ile kendisine rüşvet verdiği değerlendirilen N.A. gözaltına alındı. C.S. ve N.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
YORUM YAZ