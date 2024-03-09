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Oruç Van'da Ramazan alışverişi hareketliliği
Oruç

Van'da Ramazan alışverişi hareketliliği

Yeniakit Publisher
2024-03-09 15:49:00 -
Van'da Ramazan alışverişi hareketliliği

Van’da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, esnafa can suyu oldu.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde cadde ve sokaklarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Yaşanan yoğunluk kent esnafının yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Özellikle kahvaltıda sık tüketilen otlu peynirden vazgeçemeyen vatandaşlar, tuzlu olmasına rağmen sahurlarda tüketilen peynirin tokluk hissi verdiğini ileri sürüyor.

 “Bu ay bereketli bir aydır”

Konuya ilişkin konuşan Mesut Elasan isimli esnaf, 11 ayın sultanı Ramazan ayının geldiğini belirtti. Vanlıların kahvaltıda olduğu gibi sahurda da otlu peynir tükettiğini ifade eden Elasan, “Otlu peynir tuzlu olduğu için iftara kadar susatıyor ama tokluk hissi de veriyor. Bunun yanında sahurda tahin içerisine pekmez karıştırılırken, kimi vatandaş ise tahin içerisinde bal karıştırıyor. Ancak biz ballı tahinin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 11 ayın ardından bu ayı dolu dolu geçiriyoruz. Bu ay bereketli bir aydır. Hamdolsun işlerimiz iyi, inşallah daha da iyi olacaktır” dedi.

Eski Ramazan aylarını özlediklerini dile getiren Ali Ayık isimli bir diğer esnaf da vatandaşın kahvaltılık ürünlere rağbet ettiğini kaydetti.

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