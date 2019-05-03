Van’da “Polis Haftası” etkinlikleri başladı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında vatandaşı trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta kapsamında Beşyol Kavşağı’nda kurulan uygulama noktasında sürücüleri durdurarak trafik konusunda bilgilendirdi. Ekipler, durdurulan sürücülere broşür dağıtarak, çeşitli ikramda da bulundu.

Etkinlik sonrası konuşan Trafik Polis Memuru Özdemir Ünal, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti. Trafik Polis Memuru Ünal, “Vatandaşlarımızın trafik kuralları konusunda dikkatli davranmaları amacıyla hazırlatmış olduğumuz broşürlerimizi dağıtırken ve sürücülerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Amaç ceza yazmak değildir. Öncelik insan hayatıdır. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Uygulama için durdurulduklarını zanneden sürücüler ise, can güvenliği için bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.