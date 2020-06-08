Van’da alçak saldırı! Şehitler var
Van’ın Çatak ilçesinde Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, özel şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik teröristler tarafından EYP’li saldırı düzenlendi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı.
Van'da PKK terör örgütü işçileri hedef aldı. Çatak İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi Narlı Mahallesi mücavirinde bulunan Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, Özel Şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik terör örgütü PKK mensupları tarafından EYP’li saldırı düzenlendi.
Hain saldırıda kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine helikopterle sevk edildi.