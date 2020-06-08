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Aktüel

Van’da alçak saldırı! Şehitler var

Van’ın Çatak ilçesinde Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, özel şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik teröristler tarafından EYP’li saldırı düzenlendi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:24:00 - 2020-06-08 21:56:13
Van’da alçak saldırı! Şehitler var

Van'da PKK terör örgütü işçileri hedef aldı. Çatak İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi Narlı Mahallesi mücavirinde bulunan Belbuka Yaylası’nda yapımı devam eden üs bölgesinde, Özel Şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik terör örgütü PKK mensupları tarafından EYP’li saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine helikopterle sevk edildi.

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