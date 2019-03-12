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Van’da park halindeki kamyonetten 51 kilo eroin çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.

12 Mart 2019 Salı 22:18
Van’da park halindeki kamyonetten 51 kilo eroin çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada;aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ş.C. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken,soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:18
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