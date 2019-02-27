Van’da “Özel Eğitim Materyal Tasarım” yarışması

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Eğitim ile Şekillenen Gelecekler Projesi” çerçevesinde “Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması” yapılacak.

“Eğitimle Şekillenen Gelecekler Projesi” faaliyetleri arasında yer alan “Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması” hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, “Proje faaliyetlerinden biri TRB2 bölgesinde ‘Özel Eğitim Materyal Tasarım Yarışması’ düzenlemektir. Bu yarışmanın amacı; TRB2 bölgesinde görev yapmakta olan devlet kurumlarında ve özel sektörlerde çalışan öğretmenlerin ve üniversite de eğitim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin özel eğitim alanında kullanılabilir ve projemiz kapsamında üretilebilir eğitim materyalleri tasarımlarının yapılmasını sağlamaktır. Yeni tasarlanan materyal örnekleri, bu yarışma kapsamında değerlendirilecek ve üretim ile çoğaltılması sağlanacaktır. Tasarlanan bu yeni özel eğitim materyal örneklerinin, yeni-özgün-farklı tasarımlar olması, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve modellik etmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Yarışmanın konusu hakkında da bilgi veren Altan Göl, “Katılımcılar yarışmaya özel eğitim hizmetleri alanında özel yetenekli bireyler, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları materyalleri ile katılabileceklerdir” şeklinde konuştu.