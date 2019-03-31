Van’da oy sayımı başladı Van’da yerel seçimleri için oy kullanma süresi sona ermesinin ardından sayım işlemleri başladı.

Van’da yerel seçimleri için oy kullanma süresi sona ermesinin ardından sayım işlemleri başladı.

Sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı. Oy kullanma işleminin bitimine son 5 dakika kala okul çevresinde bulunanlara çağrı yapılırken, sürenin sona ermesi ile birlikte oy kullanma işlemi de sona erdi.

Kapıların kapanması ile birlikte parti müşahitlerinin gözü önünde Vestel Kız Meslek Lisesi’nde mühürlü sandıklar açılarak oylar tek tek sayılmaya başlandı.

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