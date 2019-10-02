Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Van’da bir otomobilin takla atması sonucunda 1 kişi yaşamın yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Kuzgunkıran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz belirlenmediği araç, Bitlis'ten Van istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu otomobil içerisinde 4 kişinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, araç içerisindeki 3 kişiyi yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarırken, aynı araçtan 1kişinin ise cansız bedenini çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, poliskaza ile ilgili inceleme başlattı.

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