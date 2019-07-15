Van’da ot ve saman yangını Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan ot ve saman yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan ot ve saman yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

İpekyolu ilçesi Çalımlı Mahallesi’ne bağlı Yeniçavuş mezrasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ot saman yığınları yanmaya başladı. Haber verilmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

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