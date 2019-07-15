Van’da ot ve saman yangını
Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan ot ve saman yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan ot ve saman yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
İpekyolu ilçesi Çalımlı Mahallesi’ne bağlı Yeniçavuş mezrasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ot saman yığınları yanmaya başladı. Haber verilmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
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