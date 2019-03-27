0553 313 94 23

Van’da “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” programı

Van’da, depremde hazır bir Türkiye için “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” konulu eğitici eğitimi programı düzenledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Van’da “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” programı

Van’da, depremde hazır bir Türkiye için “Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence” konulu eğitici eğitimi programı düzenledi.


İskele Öğretmenevinde düzenlenen ve iki gün sürecek eğitim programında; deprem, DASK, projenin eğitime katkısı, doğal afetler gibi konular anlatılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk, Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Uzman Psikolog Esra Savaşan, Klinik Psikolog/Psikodramist İnanç Sümbüloğlu ve sınıf öğretmenlerin katılımı ile başlayan programda, özellikle yakın tarihte yaşanan Van depremi konusu işlenirken, depremden önce alınması gereken tedbirler, deprem esnasında yapılması gerekenler, deprem gibi afet olaylarının insanda yer açtığı psikolojik travmalar ve DASK gibi konuların ele alınacağı belirtildi.


Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 1999 yılında yaşanan Kocaeli depremi ve 2011 yılında Van’da yaşanan büyük depremlere değinerek, deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin her zaman bu tür felaketlere hazır olması gerektiğini söyledi. Deprem gibi hadiselerin yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının can ve mal kaybı açısından önemli olduğunu dile getiren Tevke, bu tür eğitimlerin işlenmesinin gerektiğine işaret etti.


DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk ise, Van depreminde ortaya çıkan tablonun, depreme karşı hazırlıklı olmak, projenin önemi ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgiler verdi. Projenin temel hedefinin depremin bir doğa olayı olduğu gerçeğini çocuklara aktarmak olduğunu belirten Öztürk, “Temel hedef, depremin yol açabileceği zararları azaltabileceğimiz konusunda çocukları bilinçlendirmektir. Tüm bu bilinçlendirme çalışmaları dahilinde öğrencileri DASK hakkında bilgilendirmek, depremin yol açabileceği zararlara karşı alabileceğimiz en önemli maddi önlem olan zorunlu deprem sigortası konusu oldukça önemlidir. Hazırlanan eğitim içerikleri öğrencilere 5 ayrı sunum olarak aktarılacaktır. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Eğitim programı, daha sonra değişik konularla devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı
    1. Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna..
    2. Duayen sanayiciler İSOV'da buluştu
    3. Ford, Rusya'daki otomobil üretimini..
    4. Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na..
    5. Schneider Electric, Innovation Talks..
    6. Görevden alınan Musul Valisi Agub..
    7. 5 yaşındaki Elif, yangında feci..
    8. Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a ziyaret
    9. MHP'den Engin Altay'a tepki!
    10. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    11. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    12. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    13. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    14. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    15. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    16. Teröristler köşeye sıkıştı!
    17. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    18. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    19. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    21. e-YDS başvuruları başladı
    22. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    24. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    25. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    26. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    27. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    28. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    29. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    30. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!