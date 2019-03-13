Van’da nefes kesen çığ tatbikatı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonda Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve jandarma tarafından gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonda AFAD, UMKE ve jandarma işbirliğiyle yapılan tatbikat, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, 3 snowboard sporcusunun riskli alanda kayak yaparken çığa maruz kaldığı bilgisi üzerine, olay yerine kar motoru ve 112 Acil Servise ait kar paletli ambulansla jandarma, AFAD ile UMKE personeli sevk edildi. Ortaklaşa düzenlenen tatbikatta, alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, yapılan müdahale sonucu yaralıların kurtarılarak skorsky helikopterle hastaneye sevk edilmesiyle tamamlandı. 70 personel ve bir özel eğitimli köpeğin görev aldığı tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

Tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, bölgenin çok çetin ve zorlu bir coğrafya olması nedeniyle yaşanması muhtemel olaylara daha hızlı ve başarılı bir şekilde müdahale için tatbikatların çok önemli olduğunu belirtti. Gerçekleştirilen tatbikatın çok başarılı ve disiplinli bir şekilde yapıldığını ifade eden Kaymakam Çınar, “Toplamda 70 personelle bu tatbikatımız gerçekleştirildi. Tatbikat için tüm ekipmanlarımız mevcuttu. Bölgemizde olması muhtemel çığ tehlikelerine karşı yapılan bir tatbikattı. Olası çığ tehlikelerinde uygulamalı bir şekilde öncesinde ekibimiz bunun eğitimini alıp, daha profesyonel, hızlı ve başarılı bir şekilde buna müdahale etme imkanı bulabilecektir” dedi.

2019 yılının ilk çığ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise “Bundan sonra bölgemizde yaşanabilecek bir çığ olayında neler yapılabileceğini bu tatbikatla başarılı bir şekilde gösterdiniz. Bu duruma hazır olduğunuzu, çalışmalarınızla gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tatbikata, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekcıoğlu, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı.