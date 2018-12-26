Van'da müzik grubundan Mehmetçik'e moral etkinliği

VAN (AA) - Van'da Gürpınar Belediyesi müzik grubunca Mehmetçik için moral etkinliği düzenlendi.

Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve her hafta farklı yerlerde etkinlik düzenleyen müzik topluluğu, bu kapsamda sarp kayalıklar üzerine kurulu Hoşap Kalesi'nin eteğindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Grup üyeleri burada, zorlu kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdüren askerlere yönelik moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte çeşitli türkü ve şarkılar seslendiren gruptakiler, askerlerle halay çekti.

Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Ali Vurankaya, etkinliğin askerler için düzenlendiğini ve Mehmetçik'in kendi evladı gibi olduğunu söyledi.



