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Van’da Muhasebeciler Haftası kutlamaları

Van’da ‘1-7 Mart Muhasebeciler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

03 Mart 2019 Pazar 13:15
Van’da Muhasebeciler Haftası kutlamaları

Van’da ‘1-7 Mart Muhasebeciler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Van Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle bir program düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen programda konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, üzgün ve kederli bir gece yaşadıklarını ifade ederek, “Bu gecede bizim camia, hem mutlu hem de mutsuz günlerini birlikte geçirmektedir. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerin alınmasına katkı sunan, devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin sorunlarının çözümleri noktasında taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.


Görevi başında hayatını kaybeden muhasebecilere Allah’tan rahmet dileyen Şahin, “Meslek mensuplarımız, devlet-mükellef ilişkilerinde en büyük sorumluluğu yüklenerek özveri ile yıllardır görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Müzakere edilmeden, hızla getirilen mevzuat değişikliği ileri süre kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres altındayız. Meslektaşlarımız ağır bir iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı, görevi başında kaybetmemize neden olmuştur” ifadelerini kullandı.


Muhasebe Haftası sevincini yaşayamadıklarını ifade eden Şahin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


“Meslek yaşımızın 30’ncu yılını ve Muhasebe Haftamızın sevincini yaşamıyoruz. Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken; evladını, annesini, babasını, mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalıyor. Vergi mevzuatımızın maalesef bu şekilde ve çok acil olarak bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Gerekli olmayan beyanname süreleri mesleğimiz üzerinde stres kaynağı haline geldi. Görevi başında hayatını kaybeden ve hayati sorunları yaşayan meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme statüsü tetikler bir aşamaya gelmiştir.”


Konuşmaların ardından program plaket töreni, ruhsat dağıtımı ve ikramlarla sona erdi.


Programa Van Defterdarı Murtaza Kamer, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:15
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