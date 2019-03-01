Van’da ‘Muhasebe Haftası’ kutlamaları

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İbrahim Şahin, 1-7 Mart Muhasebe Haftası’nı kutladıklarını belirterek, mesleklerinin sorunlarının çözümü için çağrıda bulundu.

SMMMO toplantı salonunda Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına bir basın açıklaması düzenleyen Başkan Şahin, tüm üyelerinin ‘Muhasebe Haftası’nı kutladı. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Muhasebe Haftası’nı bu yıl buruk kutladıklarını ifade eden Şahin, “Meslektaşlarımız ‘iş yetiştirme’ adı altında yaşadıkları mesleki stres ile hayatlarını hiçe sayıyor. Eskişehir’de, Mersin’de ve Ankara’da meslektaşlarımız, mesleğin stresine yenik düşerek kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybettiler. Meslek camiası olarak meslektaşlarımızın vefatı hepimizi derinden üzerken, yaşadığımız bu üzüntü verici durum bizleri içinde bulunduğumuz koşulları sorgulamaya itmektedir. Görüyoruz ki; meslek mensupları olarak sorumluluklarımız çok fazla ve hasta olmaya bile hakkımız yok” dedi.

Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte, meslek mensuplarına yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınmasını ve dördüncü dönem geçici verginin kaldırılmasını talep eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birden fazla verilen beyannamelerinin tek beyan haline gelmesi için düzenleme yapılmasını, beyan ve ödemede yaşanan uzama kaosunu önleyen daha gerçekçi bir düzenleme yapılmasını, yeni işe başlayan meslektaşlarımızın mağdur olmaması için defter tutma sınırlamasının getirilmesini istiyoruz. Diğer taraftan ücret tarifemizin iş yüküne göre yeniden düzenlenerek tahsilatlarının güvence altına alınmasını, bizden kesilen stopaj vergilerimizin aylık doğacak borçlarımızdan mahsup edilmesini, yeni iş yeri açacak meslek mensuplarına KOSGEB desteğinin verilmesini istiyoruz. Vergi dairelerinin kayıt dışı mükellef ile sahte fatura düzenleyenlerle aktif mücadele edilmesi ve mesleğimizin kalitesini düşüren vergi aflarının sık sık çıkarılmamasını talep ediyoruz.”