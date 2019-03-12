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Van’da modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatları başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatlarının başladığını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 14:59
Van’da modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatları başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, modern ahır ve ağıl yapımı hibe desteği müracaatlarının başladığını söyledi.

 

Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Bakanlığımızca uygulanan Doğu Anadolu Projesi kapsamında hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe projesine, başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıt yaptırmış ve başvuru tarihinde ise en az 10, en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun - keçi kapasiteli aktif işletmesi olan yetiştiricilerimiz başvurabilirler. Başvurular 11 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:59
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