Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Van’da mevlit okutuldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Van’da mevlit okutuldu.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’dan mitingden dönerken bindiği helikopterin düşmesi sonucu yanındakilerle birlikte hayatını kaybeden BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının vefatının yıldönümü dolayısıyla Hazret-i Ömer Camii’nde mevlit okutuldu. İkindi namazı öncesi okutulan mevlitte tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilendi.

Mevlit programına BBP Van İl Başkanlığı teşkilatı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Van İl Başkanlığı üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan ilahi ve duaların ardından sona erdi.

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