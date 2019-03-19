Van’da mart ayında kar yağışı Van’da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Van’da öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlerdir soğuk havanın yaşandığı Van’da, aniden bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Van’da, yağan kar yağışına şaşıran vatandaşlar, “Batıda yaz havası yaşanırken Van’da yağan kar yağışı bizleri şaşırttı. Burada artık 10 ay kış mevsimi yaşar olduk. Ama takdiri ilahi. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandılar.

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