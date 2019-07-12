Van’da “Kurumsal ve Beşeri Kapasite Geliştirme” projesi sertifika töreni

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kurumsal ve Beşeri Kapasite Geliştirme” projesinin kapanış ve sertifika takdim töreni düzenlendi.

Van AFAD İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda DAKA’nın 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Microsoft Office paket programları ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimlerini tamamlayan AFAD personeline düzenlenen törenle sertifikaları verildi. AFAD İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen törende konuşan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, DAKA’nın projelerine sağladığı teknik destekle ilk etapta 38 personele verimli çalışma usulleriyle sürdürülebilirliğin sağlanması, verilerin daha sağlıklı işlenilmesi ve kaliteli kamu hizmetleri sunumu hedefiyle Microsoft Office paket programları eğitimi verildiğini belirtti. Projenin ikinci etabında ise 18 kurum personeline niteliksel veriler aracılığıyla sorun analizi yapma ve bu sorunu çözmeye yönelik hedef analizi, paydaş analizi, strateji analizi gibi metotların AFAD’a kazandırılması hedefiyle ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ eğitimlerinin verildiğini ifade eden İl Müdürü Uçar, “Kurumsal ve beşeri kapasite geliştirme adı altına verilen 15 günlük eğitimlere 41 kurum personeli katıldı. Kurumumuz bu eğitimler sonundaki kazanımlarıyla su altı arama, dağcılık, köpekli canlı arama gibi branşlarda hem bölgemizin hem ülkemizin sivil savunma topluluklarına hem de uluslararası sivil savunma topluluklarına hizmet sağlayacak bir eğitim ve tatbikat sahasını ilimize kazandırmak gibi bir hedef belirlemiştir” dedi.

Teknik destek konusunda ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini dile getiren DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Bu işin iki ayağı var; hem kurumsal kapasite anlamında hem de kişisel gelişim anlamında alınması gereken eğitim olarak görüyoruz. Tabi bir eğitim yeterli değil. İleri ki aşamada bunun bir adım ilerisini daha yapabiliriz. Bundan sonraki süreçlerde kurumsal kapasitenizi geliştirmeye yönelik farklı alanlarda da bize başvuracağınız teknik destek başvurularını kurum olarak mevzuat çerçevesinde elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tören, sertifika dağıtımı ve ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Törene AFAD İl Müdürü Osman Uçar, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Birlik Müdürü Sadi Ekin ve kurum personeli katıldı.