Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Van İl Müftülüğü tarafından Kur’an kursu öğrencileri arası “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma İl Finali Yarışması” yapıldı.

Van İl Müftülüğü; Kur’an kurslarına katılımı artırmak, Kur’an kurslarında okuyan öğrencileri Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında okuyan erkek ve kız öğrenciler arasında "Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" yapıldı. İl Müftülüğünün konferans salonunda yapılan yarışmaya Van il merkezinde ve ilçelerden Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Heyecanlı geçen yarışma sonunda Saray ilçesi Keçiyakası Kız Kur’an Kursu öğrencisi Zilan Aydınay birinci olarak Siirt ilinde yapılacak olan bölge yarışmasına katılmayı hak etti.

Yarışmaya katılan öğrencileri ve Kur’an kursu öğreticilerini tebrik eden İl Müftüsü Yardımcısı Vekili ve Komisyon Başkanı Sacit Emiri, yarışma sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.