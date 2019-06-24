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Van’da Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Finali Yarışması

Van İl Müftülüğü tarafından 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Kadın Din Görevlileri Arası “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması’ yapıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Van’da Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Finali Yarışması

Van İl Müftülüğü tarafından 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Kadın Din Görevlileri Arası “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması’ yapıldı.


İl Müftülüğü konferans salonunda yapılan yarışmaya Van ilinden ve çevre illerden gelen bayan Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Yarışmaya komisyon başkanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman, komisyon üyeleri olarak da İl Müftü Yardımcısı ve aynı zamanda İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, YYÜ Öğretim Üyesi Dr. Cemil Küçük, İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri, Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Elif Aydınlı katıldı. Yarışma başında İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti selamlama konuşması yaptıktan sonra yarışmada komisyon başkanı olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Noğman tarafından bilgilendirme yapıldı.


Yarışma sonunda Muradiye ilçesindeki Karahan Mahallesi Kız Kur’an Kursu öğreticisi Kübra Aydoğdu birinci olarak Manisa’da yapılacak olan Türkiye finali yarışmasına katılmayı hak etti.


Yarışma sonunda Iğdır’da yapılan 2019 yılı camiler ve din görevlileri arası erkek din görevlileri arası bölge yarışmasında birinci olan Ulu Cami Müezzin-Kayyımı İsmail Akdoğan, kısa bir Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra kendisine İl Müftülüğü olarak “Hadislerle İslam Külliyatı” seti hediye edilirken,yarışmaya katılan birinci öğreticiye yarım altın, ikinci ve üçüncü olan öğreticilere de çeyrek altın ve çeşitli hediyeler vererek yarışma sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
  1. doğa

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