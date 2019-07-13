Van’da kenevir bitkisi operasyonu Van’ın Erciş ilçesinde 6 şahsın bahçesinde yapılan aramada 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Van’ın Erciş ilçesinde 6 şahsın bahçesinde yapılan aramada 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Temmuz 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince; Uncular Mahallesi’nde 4, Abdalmezrası Mahallesi’ndeki ise 2 olmak üzere toplam 6 farklı şahsa ait ikamet ve bahçesinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 120 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili A.A., S.A. ve O.A. isimli3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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