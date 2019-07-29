Van’da kaybolan şahsı jandarma ekipleri buldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahıs, jandarma ekiplerince yapılan 2,5 saatlik çalışmanın sonunda bulunarak ailesine teslim edildi.

İpekyolu ilçesi Kavuncu Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli şahsın evden habersiz ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığının ailesi tarafından 156 Jandarma İmdat hattına bildirilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay bölgesine İpekyolu İlçe Jandarma Kolutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen 2,5 saatlik geniş çaplı aramanın ardından eşkâle uygun bir şahıs, ikamet ettiği Kavuncu Mahallesi’nden 10 kilometre uzaklıktaki Bakraçlı Mahallesi arazi kesiminde bulundu. Jandarma tarafından su ve yiyecek verilerek muhafaza altına alınan engelli şahıs, babasının teşhis etmesi üzerine sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden ailenin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.