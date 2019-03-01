0553 313 94 23

Van’da karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirme

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

01 Mart 2019 Cuma 14:24
Van’da karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirme

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, soba zehirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Bilici, “Türkiye’de bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri yanlış kullanım ve ihmal yüzünden topluca ölümlere yol açmaktadır. Soba, şofben ve baca zehirlenmelerinden bir aileden çok sayıda kişi aynı anda hayatını kaybedilmektedir. Ancak alınacak bazı tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir. Özellikle kış aylarında alçak basınçlı havalarda ve lodos nedeniyle zehirlenmeler tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Müdürlüğümüzce bu doğrultuda karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenme ve ölüm vakalarının azaltılması-önlenmesi ile zehirlenmelere karşı halkımızı bilgilendirmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince ilimizdeki reklam billboardlarına konu hakkında afişler asılmış, halkın yoğun olduğu bölgelerde ise stantlar kurularak vatandaşlara karbonmonoksit hakkında bilgi verilerek; soba, şofben gibi kullanımlarda dikkat edilmesi gerekenler ve alınacak önlemler ile ilgili el broşürleri dağıtılarak bilgilendirildi” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi İzmir geliyor"
    1. Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi..
    2. Kategorilerine göre en fazla..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    5. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    6. DPÜ 12 üniversiteyle uluslararası..
    7. Hastaneye diş röntgen cihazı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sömürücülere..
    9. En fazla kazandıran yatırım fonları
    10. Rektör Gören: Çalıştayın sonuçlarının..
    11. İlik nakli bekleyen Süleyman futbol..
    12. Adaylığı düşürülen Mehmet Ali..
    13. TGS’den Kızılay’a kan desteği
    14. Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti..
    15. Mahir Ünal: “CHP millet ismini hak..
    16. Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde..
    17. Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’in..
    18. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    19. Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım..
    20. 'İsrail’in bombaları ve söylemleri hem..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?