0553 313 94 23

Van’da Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Vanlılar camilere akın etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:57
Van’da Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Vanlılar camilere akın etti.


Van’da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden binlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van’ın birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Merkezde bulunan Ulu Camii, Yeni Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camilerine akın eden cemaat, içeride yer bulamayınca cami avlusunda namaza durdu.


İl merkezinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda binlerce kişi İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dua etti. 7’den 70’e yoğun katılımla idrak edilen gecede, sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu çalışmaları denetledi... Bayramda beklenen hedefi açıkladı
    1. Bakan Soylu çalışmaları denetledi.....
    2. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    4. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    5. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    6. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    7. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    8. Gölette aranan çobanın arama..
    9. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    10. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    13. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    14. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    16. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    17. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    18. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    19. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    20. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    21. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    22. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    23. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    24. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    25. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    26. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    27. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    28. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    29. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    30. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!