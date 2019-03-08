Van’da Kadın Masa Tenisi Turnuvası Van İl Sağlık Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadın Masa Tenisi Turnuvası’ düzenledi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadın Masa Tenisi Turnuvası’ düzenledi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Kadın Masa Tenisi Turnuvası’ çekişmeli geçti. Van YYÜ Yeni Spor Salonunda gerçekleşen ve eleme usulü ile oynanan maçlarda finale Sibel Demir Tutkal ve Öznur İşler çıktı. Oldukça zevkli geçen maçı, Öznur İşler kazandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ve YYÜ tarafından gerçekleştirilen ’Kadın Masa Tenisi Turnuvası’na katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

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