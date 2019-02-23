Van’da kaçakçılık operasyonu Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde detaylı arama yapıldığı belirtildi. Aramada, gümrük kaçağı 100 kilogram hurma, 320 kilogram pirinç, 51 kilogram çay ve 290 kutu konserve ele geçirilirken, iş yeri sahibi olan İran vatandaşı A.S. hakkında ise işlem yapıldı.

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