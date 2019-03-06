Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 430 paket kaçak sigara ve 7 bin TL ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 27 plakalı kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada; toplam 12 bin 430 paket kaçak sigara ve 7 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. cumhuriyet savcılığınca, K.K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.