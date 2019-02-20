Van’da kaçak sigara operasyonu Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesindeki bir iş yeri ile bir ikamette arama yaptıkları belirtildi. Aramalarda toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

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