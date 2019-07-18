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Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Van’ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Van’ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
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