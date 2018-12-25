Van'da "kaçak et" operasyonu
Gevaş ilçesinde 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı25 Aralık 2018 Salı 09:47
VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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