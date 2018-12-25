Van'da "kaçak et" operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.