Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:38
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen inci kefalleri ile 850 metre ağ ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kıyıda kaçak avlandığı belirlenen yaklaşık 200 kilogram inci kefali ile 850 metre ağ ele geçirdi.
El konulan balık ve ağlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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