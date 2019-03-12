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Van’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 13:04
Van’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programına Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösteriminin ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Rıdvan Yıldız, bütün milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar ve şahsiyetlerin olduğunu ifade ederek, “Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuuru ayakta tutabilmeleri adına önemli olay ve şahsiyetleri daima hatırlamak gerekir. Ne mutlu bizlere ki; tarihimizde bu öneme mazhar olmuş çok önemli şahsiyetler vardır. Bunlardan birisi de elbette ki Mehmet Akif Ersoy’dur. O; milli bir şair, ideal bir öğretmen, alanına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, milli mücadelede iyi bir asker ve gençlere ufuk çizen bir mütefekkirdir” dedi.


Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile süren program, oratoryo gösteriyse sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:04
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