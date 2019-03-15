Van’da “İstihdam Desteği ve Bilgilendirme Semineri” düzenlendi

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) tarafından “İstihdam Desteği ve Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

Van OSB tarafından Fuar Kongre Merkezinde “Burası Van Burada İş Var” sloganıyla düzenlenen ‘İstihdam Desteği ve Bilgilendirme Semineri’nde; işverenlere sunulan teşvikler, işverenlerin yükünü azaltmak ve işsizleri iş sahibi yapmak gibi konular masaya yatırıldı. Van OSB tanıtım sinevizyon gösterinin ardından bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İş-Kur’un etkin bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Vali Yardımcısı Baygüven, “Ülkemizde son dönemde hem dışarıdan gelen ekonomik baskılar, tehditler ve bazı olumsuz sonuçlara karşı devletimiz de boş durmayıp teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bulunurken de özelikle üretimin en önemli ayağı olan istihdam konusundaki teşvikler çok önemlidir. İş-Kur’dan reel sektöre ve hizmet sektörüne kaydırılması lazımdır. İş-Kur’u da hep beraber etkin bir hale getirmemiz gerekiyor. Ekonomi ve üretim güçlü olmadan bir ülke güçlü bir ülke olamıyor. Van’daki potansiyeli biraz daha iye yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Bütün sektörler gerçek manada hizmet üretemezse, istihdamı ve ekonomik döngüyü sağlayamazsa, ekonomi ister istemez bir sarmala giriyor” dedi.

Küresel ölçekte gelişmeler, ticarette zayıflama, jeopolitik gerginlikler, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve bölgesel risklerden dolayı ekonomide bir daralma yaşandığını dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise, “Ekonomik durgunluğu ve daralmayı hafifletmek ve atlatmak için hükümet, çeşitli yatırım ve üretimi özendirici ekonomik paketler devreye alır. Bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarını ortadan kaldırmak için hükümetler çeşitli ekonomik enstrümanlara başvurur. Küreselleşme sürecinin hız kazanması ve ülkelerin ihracata dayalı büyüme stratejisi izlemeleri dünyada uluslararası sermaye akışlarında önemli miktarda artış olmuştur. Bu kapsamda özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırım girişleri tasarruf açığı bulunan ülkelerin ekonomik gelişimleri için önemli bir kaynak olmuştur” diye konuştu.

Hükümetin ulusal ve uluslararası rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, bölgelerin ekonomik performanslarını analiz ederek üretimi destekleyici hamleler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte burada hükümetler yabancı sermaye ve yatırım çekmek için sermaye ve yatırımı özendirici hamleler geliştirirler. Ekonomide meydana gelebilecek kırılganlıkları engellemek, piyasaları canlandırmak ve reel sektöre nefes aldıracak bir teşvik sistemi hayata geçirmek lazım.”

İş-Kur Van İl Müdürü Mehmet Salih Serçe ve SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy’un da birer konuşma yaptığı program, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar’ın İş-Kur’un destek ve teşviklerine ilişkin yaptığı sunumla son buldu.