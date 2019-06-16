Van’da iş yeri yangını Van merkez Edremit ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van merkez Edremit ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde Hikmet Erdoğan isimli vatandaşın iş yerinde (marangoz) yangın meydana geldi. Olayın fark edilmesi üzerine yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışmayla yangın tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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